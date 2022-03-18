Urartu Göz 18. yılını coşkuyla kutladı

Van’da 2004 yılında kurulan Urartu Göz, 18’inci yılını coşkuyla kutladı.

Bir restoranda düzenlenen geceye Urartu Göz kurucu hekimleri Operatör Dr. Baran Bari İlhan ve Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Urartu Göz yönetimi ve personeli katıldı. Burada bir konuşma yapan Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, 18 yıldır Van ve bölge halkına hizmet vermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Korona virüs salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yazıcıoğlu, bu süreçte sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm birimlerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Urartu Göz merkezinin pandemi sürecinde de ameliyat, lazer ve poliklinik hizmetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Urartu Göz olarak hijyen şartlarına dikkat ederek, maksimum önlemlerle ameliyathanemiz, lazer ünitemiz ve tüm birimlerimiz aktif olarak çalışmaktadır. 6 uzman hekimle Van ve bölgeye hizmet etmek amacında olan Urartu Göz, her zaman büyüyerek, kaliteli hizmet vermenin gayreti içinde olmuştur. Ben bu anlamda özverili çalışmalarından dolayı gerek hastane yönetimine, gerek hekimlerime, gerekse çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise herkese teşekkür ederek, nice yıllar daha Van ve bölge halkına hizmet etme temennisinde bulundu.

18’inci yıl pastasının kesilmesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.