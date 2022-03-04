Ünlü sanatçı Yurdaer Okur Van’da sahne aldı

Ünlü sanatçı Yurdaer Okur, Nazım Hikmet’in şiirleri ve mektuplarından hareketle yazdığı ‘Ran’ oyunu ile Vanlıların karşısına çıktı.

Ninova Dance and Theatre sahibi Fatih Taşdemir, ünlü sanatçı Yurdaer Okur’u Vanlılarla buluşturdu. Nazım Hikmet’in şiirleri ve mektuplarından hareketle yazdığı ‘Ran’ oyunuyla Vanlıların karşısında çıkan Okur, gösterilen ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi. Vanlı tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği gecede kısa bir konuşma yapan Okur, gösterilen ilgiden dolayı Vanlı sanatseverlere teşekkür etti. Sanatın toplumların duygu ve düşüncelerini sahneye yansıttığını aktaran Okur, “Bir toplum gerçekten sanatsız olmaz, bunu bir kez daha gördük. Çünkü sanat toplumların duygu ve düşüncelerini sahneye yansıtır. Bu vesileyle bu akşam Van Devlet Tiyatrosuna gelen tüm sanat dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ninova Dance and Theatre Sahibi Fatih Taşdemir ise daha önceden birçok sanatçıyı Vanlılarla buluşturduklarını belirterek, “Bütün oyunlarımız gibi Nazım Hikmet Ran’ın oyunu da büyük ilgi gördü. Bu yüzden biz de böyle isabetli organizasyonlar yaptığımız için çok mutluyuz. Bizi kırmayıp Van’a gelerek sanatsever dostlarımıza güzel bir akşam yaşatan değerli sanatçımız Yurdaer Okur’a ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vanlı sanatseverlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.