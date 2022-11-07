Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde ünlü müzisyen Sedat Anar gençlerle buluşacak.

Çocuk ve gençlerin sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde ünlü müzisyen Sedat Anar, 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gençlerle bir araya gelecek. Söyleşi şeklinde yapılacak olan programda Anar gençlere tecrübe ve bilgilerini aktaracak.

Yapılacak olan söyleşiye herkesin davetli olduğu belirtildi.