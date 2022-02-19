Üç Bay Medya, dijital yayıncılık hayatına başladı

Van’da yaklaşık bir yıldır yayın hayatına haftalık gazete ile başlayan Üç Bay Medya, basılı yayın sürecini sonlandırarak dijital yayıncılığa başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok sektör dijital platformlarda faaliyetlerini sürdürmeye yönelirken, geçtiğimiz yıl nisan ayında basılı medya olarak yayın hayatına başlayan Üç Bay Medya ise çağa ayak uydurarak dijital yayıncılığa geçti. Daha önce haftalık gazete olarak basılı yayıncılığını sürdüren Üç Bay Medya, dijital yayıncılık hayatına ‘65 Dakika’ ismiyle başladı. Üç Bay Medyadan yapılan açıklamada, herkese eşit mesafede olarak tarafsız habercilik anlayışıyla yayın yapacakları belirtildi. Üç Bay Medya yetkilileri, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm oluşum, kuruluş ve kişileri bulunduğu konuma bakmaksızın gündeme getirerek halkın takdirine sunacağını vurguladı.

Üç Bay Medya tarafından yapılan açıklamada, “10 Şubat 2022 tarihinde internet üzerinden yayın hayatına başlayan ‘65dakika’ haber sitesi, bir Üç Bay Medya kuruluşudur. Üç Bay Medya, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hukuk kuralları çerçevesinde tüm yasal sorumluluklara uygun bir şekilde faaliyetlerini yürüterek her türlü kamu kurum ve kuruluşuna, idari oluşuma, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmaksızın eşit mesafede bulunmaktır. Kuruluşumuz basın ahlak ve ilkelerine uymaya söz vermiş olup; hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı kendine benimsemiştir. Bu doğrultuda kuruluşumuz hiçbir kurum ve kuruluştan, idari oluşumdan, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerden herhangi bir ilan, reklam ve/veya bunun gibi ticari gelir elde etmek maksadıyla bir talepte bulunmayacaktır. Üç Bay Medya, ülkemiz ve ilimiz menfaatlerini ön planda tutarak, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla tüm kurum ve kuruluşlara, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine eşit mesafede olup, her türlü haksızlık, yolsuzluk, usulsüzlük içinde olan ve şahsi çıkarları için hareket ederek görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm oluşum, kuruluş ve kişileri bulunduğu konuma bakmaksızın gündeme getirerek halkın takdirine sunmaya söz vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.