Tuşba’ya 4 milyon TL’lik meyvecilik projesi

Van Valiliği tarafından 4 milyon TL’lik “Tuşba’da Meyveciliğin Geliştirilmesi” projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından TRB2 Bölgesinde tarımsal üretimde üretkenlik ve verimliliğin sağlanması, bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan Tuşba’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi’nin imza töreni gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP BKİ) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katılımıyla imzalar atıldı.

4 milyon liralık bütçe

DAP BKİ ve DAKA’nın da destek verdiği proje kapsamında bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi sağlanacak. Projeyle meyveciliğin kırsal alana yayılarak küçük arazilerin ve atıl işgücünün değerlendirilmesi, bölgede sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması hedeflenmiştir. Van Valiliği, Tuşba Kaymakamlığı, Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğünün Van Gölü Havzası içinde yer alan meyveciliğe elverişli Van’ın Tuşba ilçesinde kapama tek çeşit meyve üretimi yapılan elma bahçe tesislerinin kurulmasının desteklenmesi amacıyla; DAP BKİ ve DAKA ile ortak yürüttüğü projenin 4 milyon lira tutarındaki bütçesinin 2 milyon liralık kısmı hibe olarak verilecek.

En az 50 çiftçi ve ailesi faydalanacak

İmza töreni gerçekleştirilen projeyle Tuşba ilçe kırsalında 20 ile 30 dekar arasında en az 50 adet Kapama Elma Bahçesi Tesisi kurulacak, en az 50 çiftçi ve ailesi faydalanacak, projeyle en az 50 kişiye teorik ve pratik eğitimler verilecek. Meyve bahçelerinin kurulum ve bakım aşamalarında mevsimlik olarak 150 kişiye ek istihdam sağlanması bekleniyor.

Tuşba Meyve Üretici Birliği kurularak üreticiler arasında işbirliği ve dayanışma kültüründe artış sağlanması amaçlandığı projede, tarıma dayalı sanayi ve kümelenme altyapısının geliştirilmesine zemin hazırlanarak Tuşba ilçesinde kapama elma bahçesi kurulumu farkındalığının artması sağlanacağı belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin Tuşba ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.