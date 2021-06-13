Tuşba’nın sahilleri atlı birliklere emanet

Van’ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Atlı Jandarma Birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai yapıyor.

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin ilk ve tek Mavi Bayraklı halk plajına sahip olan Tuşba ilçesinin Van Gölü sahillerinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla atlı jandarma timi göreve başladı. Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliği ekipleri mesaini aksatmadan yürütüyor.

Atlı birlik, havaların ısınmasıyla oluşan yoğunluk üzerine Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı Türkiye’nin ilk ve tek ‘Mavi Bayraklı halk plajı’ olan Mollakasım ile 15 Temmuz Şehitler Parkı ve iskele sahil bandında halkın huzur ve güvenliğini sağlayacak. Atlı jandarma timi, görevlilerin motorlu araçla girmeleri mümkün olmayan yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki iskele sahil bandında turizm mevsimi boyunca belli periyotlarla devriye görevi yapacak.