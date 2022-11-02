Tuşbalıların Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Şair-Yazar Hayati İnanç’ın ‘Can Veren Pervaneler’ söyleşiyle katıldığı programda, yoğun ilgiden dolayı davetliler 2 bin kişi kapasiteli salona sığmadı.

İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan salonda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayati İnanç’ın ‘Can Veren Pervaneler’ söyleşi öncesinde bir selamlama konuşması yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, programa icabet eden davetlilere teşekkür etti. Türk Edebiyatı’nın üstatlarından Şair-Yazar Hayati İnanç’ı Tuşba ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Akman, “Yerel yöneticiler olarak şehirleri imar ederken nesli de ihya etmeye gayret etmeliyiz. Ahlakı güzel bir neslin yetişmesine önem vermeliyiz. O zaman eş zamanlı bir çaba içinde olacağız. Bizler; bir yandan belediyecilik hizmetleri olan yol, kaldırım, park ve bahçe inşa ederken, bir yandan da kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gönülleri imar etmemiz gerekir. Bu sebeple sizler de takdir edersiniz ki Tuşba Belediyesi olarak kültür ve sanat adına büyük bir çaba içindeyiz” dedi.

Daha sonra salonu hınca hınç dolduran davetlilere hitap eden Şair-Yazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatı’ndan beyitler okuyup izah ederken, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutan örnekler üzerinden tavsiyelerde bulundu. Van’da yetişen büyük velilerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri ile hocası arasında geçen bir olayı anlatan İnanç, bölgenin önemli şahsiyetlerinden de örnekler verdi.

“Her evlat annesinin eseridir”

Edebiyat ve şiir üzerine konuşma yapan İnanç, katılımcılara bol bol şiir okudu. Zaman zaman yaptığı esprilerle katılımcılardan alkış alan İnanç, ünlü şair ve edebiyatçıların yüzyıllar boyunca hafızalara kazınmış hikayelerini, tarihe geçmiş mısralarını dinleyicilere aktardı. Konuşmasında aile ilişkisine de değinen İnanç, “Başöğretmen annedir, her evlat annesinin eseridir. Eğer anne yetiştirilmediyse başınız sağ olsun, yapılacak hiçbir şey kalmamış demektir. Biz babalara düşen görev ortamı sıcak tutmaktır. Onları kötülüklerden korumaktır. Çocukların annelerine iyi bakmaktır. Ailemizin kıymetini bilmektir” diyerek anneliğin önemi ve annelerin evladının hayatındaki yeri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

“Ölmek felaket değil”

Ölümle ilgili bilgiler de aktaran İnanç, Tuşbalılara vasiyetini anlatıp, kendisi için nasıl dua etmeleri gerektiği hakkında da bilgi verdi. Yazar Şair Hayati İnanç, “Ölüm bir ihtimal değil, muhakkaktır. O zaman muhakkak olacak bir şeyi de oldu bilmek lazım. Ancak ölümü felaket zannetmek bir hatadır. Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölüm bir bayramdır. Allah hepimize gülerek ölmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Program sonunda sahneye gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Tuşba Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Tuşba Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz, AK Parti Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Hakan Karatekin, belediye başkan yardımcıları, Hak-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, birim müdürleri, Van YYÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.