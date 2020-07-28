Tuşba’da tayini çıkan şube müdürlerine plaket
VAN’IN TUŞBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET BAKIR BEDEVİOĞLU, İLÇEDE UZUN YILLAR GÖREV YAPAN VE ROTASYON KAPSAMINDA FARKLI İLLERE TAYİNİ ÇIKAN ŞUBE MÜDÜRLERİNE PLAKET VERDİ.
Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, ilçede uzun yıllar görev yapan ve rotasyon kapsamında farklı illere tayini çıkan şube müdürlerine plaket verdi.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 6 yıl boyunca görev yapan şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız Bitlis’e, Mehmet Baki Karabulak ise Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atandı. Van Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis’e tayini çıkan şube müdürlerine, başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden İlçe Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, 6 yıl boyunca özveri ve fedakârlıklarla çalışan Mehmet Güzelyıldız ve Mehmet Baki Karabulak’a teşekkür plaketi takdim etti.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen plaket takdim töreninde açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “Şube müdürlerimiz Mehmet Güzelyıldız ve Mehmet Baki Karabulak ile yaklaşık 4,5 ay süren çalışma sonucunda alınan inisiyatifler ile birçok işi başardı. Birçok sıkıntıya göğüs gerildi. Tuşba’da yapılmaz denilen birçok proje ve iş başarılı bir şekilde yapıldı. Birçok okul inşaatı, onarımı ve öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak birçok projeye imza atıldı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan bu adımlar, zamanla mesai arkadaşlığından dostluğa ve kardeşliğe dönüştü. Görev yerleri değişti ama kardeşlik ve dostluklarımız devam edecektir. Arkadaşlarımızın yeni görev yerlerinde de aynı azimle imkanlar dahilinde gece gündüz demeden çalışacağına inanıyorum. Bayrağı devreden ve devralan eğitim neferlerimize hayırlı olsun diyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 6 yıl boyunca öz verili bir şekilde çalışan şube müdürleri, kurum personeli tarafından uğurlandı.
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