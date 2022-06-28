Tuşba’da ‘parkı olmayan’ merkez mahalle kalmıyor

Van’ın Tuşba Belediyesinin Beyüzümü Mahallesi’nde bin 950 metrekare alan üzerine inşasına başladığı parkın bitimiyle vatandaşlar ilk parkına kavuşacak.

Tuşba ilçesinde parkı olmayan tek merkez mahalle olan Beyüzümü Mahallesi sakinleri parkına kavuşuyor. Hayata geçirdiği birçok mega projenin yanı sıra yaptığı parklarla ilçe halkı tarafından büyük beğeni toplayan Tuşba Belediyesi, merkez mahallelerden olup parkı olmayan Beyüzümü Mahallesi sakinlerini de ilk parkına kavuşturuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil ile birlikte yapımı hızla devam eden Beyüzümü Mahallesi Parkı’nda incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hizmet odaklı yönetim anlayışıyla belediyenin bütçe ve imkanlarını ilçenin kalkınması ve halkın menfaatleri doğrultusunda kullandıklarını söyledi. Parkı olmayan tek mahalle olan Beyüzümü Mahallesi sakinlerinin de kısa bir süre sonra parkına kavuşacağının müjdesini verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen parkın bin 950 metrekare alana sahip olacağını kaydeden Başkan Akman, “Mahallenin ilk olma özelliğine sahip olan bu parkı çok kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Böylelikle parkı olmayan tek bir merkez mahallemiz kalmamış olacak” dedi.

Mahalle sakinlerinin temiz ve ferah bir ortamda dinlemeleri için belediye olarak ellerinde gelen tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Akman, “Beyüzümü Mahallemizde şimdiye kadar bir parkın olmaması uygun parsel bulamamamızdan kaynaklanıyordu. Allah’a şükürler olsun belediye olarak parsel sorununu çözmemizle birlikte parkımızın temelini attık. Parkımızda mahalle sakinleri için dinlenme alanı, çocuklar için oyun ve eğlence alanları, gençler için de spor alanları mevcuttur” ifadelerini kullandı.