Tuşba Belediyesi’nin projesine AB’den destek

Van’ın Tuşba Belediyesi’nin, yüzde 90’ı hibe olan ‘NASA’nın İncisi Van Gölü Havzası’nı Yaşanabilir Kılmak’ projesi desteklenmeye hak kazandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Tuşba Belediyesi’nin projesi; Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ‘Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı’na başvuran yüzlerce belediye, üniversite ve kamu kurumları tarafından sunulan projeler arasında desteklenmeye hak kazandı. Tuşba Belediye ekibi tarafından özverili bir çalışma sonucu hazırlanan ve yüzde 90’ı hibe olan toplam 88 bin Avro’luk projenin amacının Van Gölü kıyı şeridini korumak ve sürdürülebilir bir yaşam alanına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bu projeyle amacımız, başta 10 ilkokulda eğitim gören öğrenci ve Van Gölü sahil şeridine piknik yapan ev hanımları ile ailelerde çevre bilincini geliştirmek. Atıkların kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler vermektir. Aynı zaman da belediyemizin personeli ile AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek iklim değişikliği ve çevre alanlarında çalışmalar yapmaktır” dedi.