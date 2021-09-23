Tuşba Belediyesinin kilim-halı atölyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediyesinin ilçedeki dezavantajlı kadınlara yönelik açtığı ‘Kilim ve Halı Dokuma Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın ev sahipliğinde ‘Kilim Halı Dokuma Kursu’na katılan dezavantajlı 25 kursiyer için düzenlenen sertifika törenine Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İŞKUR Van İl Müdürü Hidayet Kişi, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yaviç ile kursiyerler katıldı. Türkiye İş Kurumu ( İŞ KUR) Van İl Müdürlüğü desteğiyle Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan ‘Kilim Halı Dokuma Kursu’nda üretilen el emeği göz nuru kilim ve halılar ile bindallı (üç etek), el sanatları, ev tekstili, maske dikimi ve kadın giysileri atölyelerinde üretilen ürünlerin de sergilendiği sertifika töreninde bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. Sosyal belediyeciliğin, sosyal devletin yereldeki yansıması olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Sosyal belediyecilik, etkin ve hızlı hizmet üretebilmenin olmazsa olmaz şartıdır. Bu kavram, halkın ihtiyaçlarını onlara en yakın birimlerce karşılanması ve sadece teknik altyapı hizmetlerinin değil, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını da içermektedir” dedi

“İnsanları meslek sahibi yaparak hayata hazırlıyoruz”

Asli görevleri olan yol, kaldırım ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereği olarak mesleki, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurslar açarak insanlara balık vermenin yerine balık tutmayı öğrettiklerini kaydeden Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerin yerine kurslar açarak kadın ve gençleri meslek sahibi yaparak hayata hazırladıklarını söyledi.

“Kurslarımızın ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu var”

Tuşba Belediyesi olarak açtıkları her kursun ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu olduğunun altını da çizen Başkan Akman, “Bir kilim-halı ile bindallı gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek dalını bu kurslarımız sayesinde yeniden yaşatırken, katılan kursiyerlerimiz de hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de yeni meslekler öğreniyor. Sosyal boyutunda ise bu kurslara katılanlar yeni arkadaşlıklar ve dostluklar ediniyor. Bu yıl yaşanan Covid-19 pandemisine rağmen Tuşba Belediyesi olarak açmış olduğumuz 12 kursumuza 350 civarında vatandaşımız katıldı” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalarını veren Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İŞ KUR Van İl Müdürü Hidayet Kişi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yaviç, bindallı (üç etek), el sanatları, ev tekstili, maske dikimi ve kadın giysileri atölyelerini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet ettiler. Kurslara katılan kursiyerlerin ürettiği ürünlerden oluşan sergiyi de gezen Başkan Akman ve beraberindeki protokol üyeleri, belediye bünyesinde açılan müzik kursunun eğitmenleri tarafından verilen mini konseri dinlediler.