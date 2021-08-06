Tuşba Belediyesinin ‘Eyvanlı Çeşme’ projesi devam ediyor

Van’ın Tuşba Belediyesinin su kaynakları yeterli olan mahallelerde Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı ‘Eyvanlı Çeşme’ projesi devam ediyor.

Tuşba Belediyesinin yürüttüğü ve Osmanlı mimarisi olan ‘Eyvanlı’ çeşmeler, Tuşba’da hayat buluyor. Günümüzde kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarında en çok tahrip edilen kültür varlıklarının başında gelen çeşmelerin tekrar eski ihtişamlarına kavuşması için Tuşba Belediyesi, bu yıl da mahalle sakinlerinin ortak kullandığı ve içme suyu şebekesinin yeterli olduğu Aşit, Çobanoğlu, Koç, Dilimli, Atmaca ve Ocaklı olmak üzere 6 mahalleye daha çeşme inşa etti.

Üç tarafı ve üstü kapalı, önü açık yapı olan ‘Eyvanlı’ çeşmelerin, Osmanlı döneminde konuttan hamama kadar birçok alanda görmenin mümkün olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çeşmeler, çoğunlukla medrese, camii, han gibi yapıların ön kısmına, bir eyvanın içerisine ve halkın kolayca faydalanabileceği hemen hemen her sokağa inşa edilmiştir. Bu kadar tarihine önem veren bir neslin torunları olarak hem tarihimize sahip çıkmak hem de mahalle ortasında bulunan çeşmelerin yerine aslına uygun ‘Eyvanlı’ çeşmeleri yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.