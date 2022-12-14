Tuşba Belediyesinin ‘bedesten çarşısı’ hızla yükseliyor

Van’ın Tuşba Belediyesinin ‘Başarı Ödülü’ne layık görülen ‘Bedesten Çarşısı’ projesi inşaatı hızla devam ediyor.

Tuşba Belediyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) bünyesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile kardeş belediye olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi destekleri ile İstasyon Mahallesi’nde inşa ettiği ‘Bedesten Çarşısı’ projesi hızla yükseliyor. Kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ne layık görülen ‘Bedesten Çarşısı’ projesi bin 910 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Vatandaşların kullanım kolaylığı açısından tercih edeceği modern semt çarşısı mimari yapısı, konforu ve rahatlığı ile Van’da ilk olacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2 bloktan oluşan Bedesten Çarşısı’nın bin 685 metrekare alana sahip olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Projemizde; 14 iş yeri, eğitim merkezi ile bay-bayan mescit, sığınak, depo, WC’ler bulunmaktadır” dedi.

Yüklenici firmaya yer tesliminin 14 Ekim 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Başkan Akman, projenin teslim süresinin 270 iş günü olduğunu ancak çalışmaların böyle devam etmesi durumunda planlanan süreden daha kısa bir zamanda bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Başkan Akman, “Bedesten Çarşısı, Van’da semt pazarları konusuna farklı bir bakış açısı getirecek. Mahallemize kazandıracağı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yaz ve kışın kullanım kolaylığı sağlayacak. Açılacak olan iş yerleri sayesinde istihdama da katkı sağlamış olacak” şeklinde konuştu.