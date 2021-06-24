Tuşba Belediyesi’nden vatandaşlara imar duyurusu

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde 265 hektarlık alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun tamamlandığını belirterek, vatandaşlarımız Van Büyükşehir Belediyesi’ne gidip askıya çıkan nazım imar planını kontrol etmelerini istedi.

Tuşba ilçesinin gelişmesi ve bir çarşı merkezini oluşturma gayreti içerisinde olan Tuşba Belediyesi, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde ticari alanını genişletiyor. İş merkezleri, çok katlı mağazalar, banka şubeleri, otel, rezidans, konut, sinema, tiyatro, alış veriş merkezleri ile açık ve kapalı eğlence merkezleri, halka açık kütüphaneler, konferans salonları, müze, sanat galerileri, sergi ve fuar alanları, ibadet, eğitim ve sağlık tesisleri ile sosyal ve kültürel tesislerle iş alanların oluşması için Abdurrahmangazi Mahallesi’nde yürütülen ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tuşba ilçesinin ve Abdurrahmangazi Mahallesi’nin kaderini değiştirecek nazım imar planı revizyonu hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin kaderini değiştirecek olan 265 hektarlık alanı kapsayan nazım imar planı revizyonu tamamlandığını kaydetti. Başkan Akman, “Tuşba İlçemizin şehir merkezini teşkil edecek olan Abdurrahmangazi Mahallemizde ticari alan genişletme çalışmamızı tamamlayarak askıya çıktık. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İlan Panosu’nda askıya çıkartılan listede kendileri ile ilgili bölümleri inceleyerek, itiraz süresi içerisinde itirazlarını yapmaları gerekir” şeklinde konuştu.