Tuşba Belediyesi’nden, ‘Toplu İş Sözleşmesi’ sevinci

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesini esas alan ‘Toplu İş Sözleşmesi’ imzalandı.

Tuşba Belediye Başkanlık makamında düzenlenen ‘Toplu İş Sözleşmesi’ Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalandı. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiklerinden bu yana en iyi zam yapan belediyelerin başında geldiklerini söyledi. İşçinin aldığı her kuruşun alın terinin karşılığı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın yaşam koşullarını en iyi standartlara kavuşturmak adına imkanlarımız dahilinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzlaşılan rakamın bölgedeki işçi ücret ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Akman, “İşçi kardeşlerimizin halkımıza hizmet noktasındaki gayretlerini göz önünde bulundurarak bir zam yaptık. Halka hizmet yaparken çalışanlarımızın da hakkını korumuş olduk” ifade etti.

Bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise sendika olarak şimdiye kadar Belediye Başkanı Salih Akman ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Sözleşmenin belediyemiz ve üyelerimize açısında hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında 2 yıla tekabül eden ‘Toplu İş Sözleşmesi’ Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Hizmet İş Sendikası Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalandı.