Tuşba Belediyesi’nden su taşkınlarına anında müdahale

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçe merkezinde gün boyu etkili olan sağanak yağış ile birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlarına anında müdahale etti.

Van’da gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış Tuşba İlçesi’nin Seyrantepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yaşanabilecek bir sel baskına karşı sabah saatlerinden itibaren tedbirlerini alan ve alarm durumunda olan Tuşba Belediyesi, ihbarların gelmesiyle birlikte tüm ekiplerini seferber etti. Sahada bulunan belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere su baskınlarının oluştuğu bölgelere anında müdahale ettiler. Yoğun bir çaba sarf eden ekipler, çalışmalarına gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiler.

AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile birlikte su baskınlarının yaşandığı tüm mahalleleri tek tek dolaşarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin koordinesinden sorumlu Belediye Başkan yardımcıları Azad Gülengül ve Necati Yertürk’ten bilgi aldı. Herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek adına tedbirleri önceden aldıklarını söyleyen Başkan Akman, su taşkınlarına 10 iş makinesi ve 25 personelle müdahale edildiğini kaydetti. Belediyenin çağrı merkezine ulaşan tüm şikayetleri en hızlı şekilde olay yerinde bulunan ekiplere bildirerek anında gerekli müdahalelerde bulunulduğunu belirten Başkan Akman, gece boyuna etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı ekiplerin hazır bekletildiğini anlattı.