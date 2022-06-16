Tuşba Belediyesi’nden, sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, eğitime destek amacıyla ücretsiz olarak açmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursuna katılan öğrencilerine yönelik motivasyon gezisi düzenledi.

Eğitime büyük önem veren Tuşba Belediyesi, kendisine ait Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak açtığı YKS kursu öğrencilerini sınav stresinden uzaklaştırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla motivasyon gezisi düzenledi. Hafta sonu yapılacak sınav öncesi düzenlenen gezi programı çerçevesinde öğretmenleri nezaretinde Muradiye Şelalesi ile Erciş Balık Bendine götürülen öğrenciler, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde yumurtasını tatlı suya bırakmak için suyun akışının tersine yüzen inci kefali balığının bu zorlu göç serüvenini izlediler. Sınav stresinden uzak bir şekilde moral depolamaya çalışan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Muradiye Şelalesi’nin doğal güzellikleri arasında bol bol fotoğraflar çektirdiler. Piknik yapan, söyledikleri şarkı ve türküler eşliğinde halay çekip, gün boyu eğlenen öğrenciler, havanın da güzel olmasıyla gezinin tadını çıkardılar. Yoğun geçen sınava hazırlık sürecinin ardından Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile kendilerine yönelik düzenlenen motivasyon gezisi çerçevesinde güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, bir nebze de olsa sınav yoğunluğundan uzaklaşarak motive olduklarını söylediler. Öğrenciler, gerek kendilerine yönelik ücretsiz olarak açılan kurstan gerekse düzenlenen motivasyon gezisinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler. Kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Akman’a karşı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında yüksek puan alarak üniversitelerin en güzel bölümlerine yerleşerek teşekkür edeceklerini söylediler.