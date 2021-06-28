Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı Van Gölü sahillerinde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardında 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Vanlılar, cumartesi günü kendilerini Van Gölü sahiline attılar. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi gününü fırsat bilen Vanlılar; Mollakasım, Ayanıs, Özyurt, Dağönü ve Yeşilsu başta olmak üzere Van Gölü sahiline akın etti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil kesiminde biriken cam, pet şişe, poşet ve organik atıklar Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldı. Son olarak bu pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat olarak değerlendiren Tuşba Belediyesi ekipleri, topladıkları çöpleri araçlarla katı atık geri dönüşüm merkezine taşıdı.

“Temiz bir Tuşba, halkın desteği ile mümkün olur”

Temiz bir kentin oluşturabilmesinin ancak vatandaşların destekleri ile mümkün olacağını vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Temiz bir Van Gölü sahili için adeta bir seferberlik başlattık. Bardakçı Mahallesi sahilinden başlayarak Sağlamtaş Mahallesi’ne kadar devam eden yaklaşık 90 kilometrelik sahil boyunca düzenli olarak çevre temizliği yapıyoruz. Halkımızın da bizlere destek vererek bu değere sahip çıkmalarını istiyoruz. Lütfen buraları kendimiz için temiz tutalım. Eğer biz kirletmezsek bu güzelim sahillerimiz kirlenmez” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyesi olarak Van Gölü sahilinin temiz kalması için başlattıkları çalışma kapsamında belli bölgelere çöp konteynerleri bıraktıklarını ve uyarı levhaları astıklarını söyleyen Başkan Akman, ayrıca yaz ayları boyunca halkın özellikle hafta sonları yoğun olarak gittikleri sahillerde belediye ekiplerinin düzenli olarak çevre temizliği yapacağını söyledi.