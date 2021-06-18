Tuşba Belediyesinden örnek etkinlik

Van’ın Tuşba Belediyesi, vatandaşlara çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla ‘Sıfır Emisyon İçin Beraber Pedal Çevirelim Mi?’ etkinliği düzenledi.

Tuşba Belediyesi; çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmek için 2020 yılında Türkiye Belediyeler Birliğine sunmuş olduğu ‘Sıfır Emisyon İçin Beraber Pedal Çevirelim Mi?’ projesinin 2021 yılı uygulama bölümünün tanıtımını yaptı. Tuşba Belediyesi, yapımını tamamladığı 7 kilometrelik bisiklet yolunun tanıtımı için Van Pedalşör, Patika Bisiklet ve Vadi Doğa Sporları gibi kulüp ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa bisiklet turu etkinliği düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’ne kadar devam eden 7 kilometrelik bisiklet yolunda yapılan etkinliğe Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra başkan yardımcıları Hasan Handil ve Azad Gülengül ile birim müdürleri ve bisiklet severler katıldı. Tuşba ilçesine kazandırdığı 7 kilometrelik bisiklet yolu ile ulaşım planı içerisinde büyük bir yere sahip olan bisiklet ağının genişletilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Akman, son yıllarda hızla gelişen çevre bilinciyle birlikte dünya genelinde bisiklet kullanım oranının da arttığını kaydetti. Trafik yoğunluğuna ve hava kirliliğine çözüm getirmesi nedeniyle bisiklet kullanma kültürünün geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, “Bisiklet kullanımı sağlık açısında önemli olduğu kadar ekonomik açıdan da önemlidir” dedi.

İnsanların kendi sağlığı için bisiklet kullanımını yaygınlaştırması gerektiğini dile getiren Başkan Akman, “Bunun için sadece çocukların değil yetişkinlerin de bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi şarttır. Bu konuda atılması gereken adımların başında bisiklet yollarının yapılması ve uygun park alanlarının oluşturulması geliyor. Bunun için Tuşba Belediyesi olarak 7 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolunu bisiklet severlere kazandırmamızın yanı sıra inşa ettiğimiz tüm parklarımızda bisiklet yolu ile park alanlarını oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bisikletçiler tarafından açılan Türk bayrakları ve Tuşba Belediyesi flaması eşliğinde yapılan bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonunda bisiklet turuna katılanlara Tuşba Belediyesi tarafından semaver çayı ile çeşitli ikramlar yapıldı.