Tuşba Belediyesinden örnek bir proje daha

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına 30 adet ‘Atık Giysi Kumbarası’ bıraktı.

Hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdüren Tuşba Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. İlçe genelinde erişimi kolay olan ve halkın yoğun olarak kullandığı site ve bina girişleri ile park ve caddelere giysi kumbaraları yerleştiren Tuşba Belediyesi, hem doğayı koruyor hem de dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davrandıklarını vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, daha yaşanabilir bir Tuşba için çaba sarf ettiklerini söyledi. Tüm ilçe halkından evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil ürünlerinin çöp yerine bu kutulara bırakmalarını isteyen Başkan Akman, “İlk etapta belli noktalara 30 adet bıraktık. İhtiyaç duyulması halinde bu sayıyı artıracağız. Her projemizde olduğu gibi ‘Atık Giysi Kumbarası’ uygulamamıza da tüm vatandaşlarımızın destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.