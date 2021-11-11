Tuşba Belediyesi’nden Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde fidan dikti.

Tuşba Belediyesi, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenledi. Daha yeşil bir Tuşba için göreve geldiği günden bu yana her yıl binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil, birim müdürleri ve personel ile birlikte belediye hizmet binasının bulunduğu kent meydanında fidan dikti.

Geleceğe nefes olmak için başlatılan etkinliğin son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırdığını söyleyen Başkan Akman, bunun dünyaya örnek olabilecek bir çalışma olduğunu söyledi. Belediye olarak ağaç ve yeşile büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Akman, son 2 yılda yaklaşık 15 bin fidanı toprak ile buluşturduklarını anlattı. Başkan Akman, “Geçen yıl 4 bin 500 adet ceviz, badem ve üzüm fidanın yanı sıra bin 500 adet çam fidanı diktik. Bu yıl da 6 bin adet ceviz ve badem fidanı diktik. Ayrıca son 2 yılda gerek yaptığımız park ve piknik alanlarına diktiğimiz ve gerekse vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda kendilerine dağıttığımız dışbudak, çam ve akasya fidanın sayısı 3 bini geçti. Yani 2 yılda yaklaşık 15 bin fidan diktik” dedi.