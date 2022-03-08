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Tuşba Belediyesinden ‘ihale’ açıklaması

Van’ın Tuşba Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan “AK Parti’li Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın kuzeni Rıdvan Akman’ın belediyeden 3 milyon 58 bin TL ihale aldığı ortaya çıktı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

VAN 08.03.2022, 10:12
Tuşba Belediyesinden ‘ihale’ açıklaması

Van’ın Tuşba Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan “AK Parti’li Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın kuzeni Rıdvan Akman’ın belediyeden 3 milyon 58 bin TL ihale aldığı ortaya çıktı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, çıkan haber üzerine açıklama yapmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu belirtilerek, “Bilindiği üzere Tuşba Belediyesi, hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak her yıl çok sayıda ihale gerçekleştirmektedir. Yapılan tüm ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilan edilerek yapılmaktadır. Belediyemiz 21 Mayıs 2021 tarihinde açtığı ‘Muhtelif cadde ve sokaklara asfalt yama yapılması işi’ de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) herkese açık bir şekilde ilan edilmiştir.

Toplam 4 milyon 216 bin 42 TL yaklaşık maliyet ile ilana çıkarılan asfalt yama işi ihalesine 9 firma katılmış, yapılan ihale sonucu yüzde 45,49 indirim ile en düşük teklif olan 2 milyon 296 bin 490 TL’yi veren firma ihaleyi kazanmıştır. 10 Aralık 2020 tarihinde ise Tuşba Belediyesi tarafından yapılan ‘toplum yaşam merkezi çevre düzenleme işi’ ihalesini ise haberde ifade edildiği gibi Akman Mühendislik Firması değil, en düşük telif olan 761 bin 900 TL’yi veren bir başka firma kazanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği önemli projelerle Tuşba ilçesini spor, sanayi, eğitim ve turizm kenti yapma hedefine emin adımlarla yürüyen Belediye Başkanı Salih Akman ve Tuşba Belediyesi, sanki usule aykırı iş ve ihale yapıyormuş gibi gösterilmek istenmiştir. Bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtılarak yakın akrabası şeklinde gündeme getirilen Rıdvan Akman, bırakın yakın akrabası olmayı, üçüncü derece dahi akrabası değildir. Sadece kan bağı bulunmaktadır. Buna rağmen Rıdvan Akman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın kuzeniymiş gibi gösterilerek, hayal ürünü iddialarla algı oluşturulup, itibar suikastı yapılmak istenmiştir. Belediye Başkanı Salih Akman’ı ve Tuşba Belediyesini yalan ve iftiralarla ‘çamur at tutmasa da izi kalır’ yaklaşımı ile karalamaya çalışanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacaktır. Herkes bilmelidir ki hizmetleri yalan, iftira ve karalamalarla engellenmeye çalışılan Belediye Başkanı Salih Akman ve Tuşba Belediyesi ilçemize ve halkımıza hizmet etmeye devam edecektir” denildi.

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