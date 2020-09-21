banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı

VAN’IN TUŞBA BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ETKİNLİKLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK 5 GÜN BOYUNCA HASTANE ÖNÜNDE SICAK ÇORBA DAĞITACAK.

VAN 21.09.2020, 12:04
3
Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı

Van’ın Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek 5 gün boyunca hastane önünde sıcak çorba dağıtacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yerleşkesinde bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde stant kuran Tuşba Belediyesi; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere 5 gün sürecek bir etkinlikle sıcak çorba dağıtımına başladı. Belediyenin sıcak çorba dağıtımı; gerek il içinden gerekse il dışından gelerek ilçe sınırlarındaki hastanede şifa arayan hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık ordusunun kahraman çalışanları tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Sabah erken hastane önüne gelen vatandaşlar, Tuşba Belediyesinin bu güzel etkinliğiyle karşılaşınca memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız”

Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının insanüstü bir çaba harcadığını dile getiren Başkan Akman, ‘‘Yaşadığımız bu talihsiz salgın sürecinde, her zamankinden daha fazla emek sarf ederek mesai kavramı gözetmeksizin hastalarına canları pahasına hizmet eden fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.

“Çorbalarımız hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanıp ikram ediliyor”

Başkan Akman, ikram edilen çorbanın hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanarak ikram edildiğini söyleyerek, “Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemi olan HACCP standartlarına göre hazırlanıp vatandaşlarımıza servis edilmektedir” diye kaydetti.

Başkan Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde hafta sonuna kadar yaklaşık bin kişiye ulaşmayı planladıklarını belirterek, sıcak çorba etkinliğine tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378