Tuşba Belediyesi’nden gazetecilere anlamlı gece

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman “10 Ocak Gazeteciler Günü” dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensubuyla bir araya geldi.

Tuşba ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Parkındaki restoranda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Salih Akman, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Akman, yaptıkları çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının önemli bir görevi olduğunu hatırlattı. Davetleri üzerine programa katılan gazetecilere teşekkür eden Başkan Akman, 3 yıllık yatırımlarından da bahsetti. İlçeye 3 yıl içerisinde önemli projeler kazandırdıklarını ifade eden Akman, 2022 yılında hayata geçirilecek projelerini de anlattı.

Başkan Akman tarafından yapılan sunumun ardından akşam yemeğiyle devam eden program, müzik dinletisinin ardından son buldu.