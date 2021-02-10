Tuşba Belediyesinden fahiş fiyat denetimi

Van’ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için denetimleri kararlılıkla sürdürüyor.

Özellikle son günlerde sıkça dile getirilen fahiş fiyat artışları üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereği, kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün bizzat katıldığı denetimlerde ekipler, ürünlerin yüksek fiyat ile satışının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla tüm marketleri tek tek denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, marketleri tek tek dolaşarak raflardaki ürünlerin etiket fiyatları ile gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon ile kasa fiyat farkına yönelik kontroller yaptı. Güncel fiyatları da kayıt altına alan zabıta ekipleri, fiyat artışı tespit edilen işletmelere yönelik ise yasal işlem sürecini başlattı.

Vatandaşların sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını söyleyen belediye yetkilileri, denetimler sırasında sık sık vatandaşlarla işletme yetkililerine kırına virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yaptı. İlçe genelinde gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışan zabıta ekipleri, “Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimize ara vermeden sürdüreceğiz” dediler.