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Tuşba Belediyesi’nden en ücra sokağa bile sıcak asfalt

VAN’IN MERKEZ TUŞBA BELEDİYESİ, KENT MERKEZİNDEKİ MAHALLELERİN EN ÜCRA SOKAĞININ YOLLARINI DA SICAK ASFALTLA KAPLIYOR

VAN 21.08.2020, 11:22
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Tuşba Belediyesi’nden en ücra sokağa bile sıcak asfalt

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, kent merkezindeki mahallelerin en ücra sokağının yollarını da sıcak asfaltla kaplıyor.

Tuşba Belediyesi, kent merkezindeki mahallelerin en ücra sokağının yollarını da sıcak asfaltla kaplıyor. Beyüzümü Mahallesi’nin en ücra yerleşim birimi sakinleri, sıcak asfalt ile tanıştılar. Tüm mahallelerde imara uygun yeni yollar açarak, ilçeyi daha yaşanır ve modern bir görünüme kavuşturan Tuşba Belediyesi ekipleri, yeni açtığı yolları sıcak asfaltla kapladı. Yollara her zaman önem verdiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tuşba Belediyesi olarak her zaman yollara önem verdik. En ücra sokağımıza dahi asfalt götürme çabası içindeyiz. Çalışmaları yaparken de mutlaka menfez ve köprü çalışmaları da yapıyoruz” dedi.

Başkan Akman, “Yollar medeniyetin simgesidir”

Yolların medeniyetin simgesi olduğunu dile getiren Başkan Akman, yolların şehirde yaşayan 7’den 70’e herkesin hayatını kolaylaştırdığının altını çizerek, “Ziyaretlerimizde yeni yerleşim yeri olan 9. Sokak’ta oturan vatandaşlarımız evlerine gidip gelmekten zorluk çekiyorlardı. Özellikle kışın okula giden çocuklarımız büyük sıkıntılar yaşıyordu. Ekiplerimiz, hemen yolun önce zemin iyileştirmesi ile stabilizesini yaptıktan sonra sıcak asfalt serimine başladı. Vatandaşlarımızın daha güzel ve rahat ortamlarda yaşamaları için büyük mücadele veriyoruz. Tuşbalılar mutlu olsun istiyoruz. Bu anlamda daha çok çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren mahalle sakinleri, “Mahallemiz şimdi gerçekten çok güzel oldu. Başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının sayesinde daha kullanışlı ve temiz bir yola kavuştuk. Eskiden yolumuz çok kötüydü ve kışın araçlarımız çıkmaktan zorlanıyordu. Başkanımız Salih Akman ve ekiplerine mahallemizde ve sokağımızda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

Kışın büyük zorluklarla okullarına gittiklerini dile getiren çocukların ise mutlulukları gözlerinde okunuyordu. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a yol çalışmasını yürüten belediye ekipleri ile selam gönderen çocuklar, “Yolumuzu yaptığınız için başta Belediye Başkanımız Salih Akman olmak üzere hepinize teşekkür ediyoruz. Biz kışın okula gidemiyorduk. Babalarımızın araçları bu yollarda çıkmaktan zorlanıyordu. Yolumuzu yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Asfaltlı yola kavuşan mahalle çocukları, asfaltlama çalışmalarını tamamlayan belediye ekiplerini alkışlarla uğurladılar.

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