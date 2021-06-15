Tuşba Belediyesinden çocuklara tiyatro sürprizi

Van’ın Tuşba Belediyesi, açtığı ‘Yaz Spor Okulu’na katılan çocukları tiyatro ile buluşturdu.

Tuşba Belediyesi, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün bu yıl 8-15 Haziran tarihleri arasında düzenlediği ‘18. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’ kapsamında 50 çocuğu tiyatroya götürdü. Yaklaşık 1,5 yıla aşkın süredir yaşanan korona virüs salgınından dolayı zamanın büyük bir bölümünü evlerinde geçiren çocuklar, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte tekrar okulları ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunu açık hava tiyatrosuna giderek yaşadılar.

Kalecik Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait Şehit Soner İdil Spor Kompleksinde açılan ‘Yaz Spor Okulu’na katılan 9-12 yaş grubu çocuklar, tiyatro alanına gelişlerinde görevliler tarafından ateşleri ölçüldü. El dezenfektanı tutulan çocuklardan yeni maske dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak alanda oturtulan çocuklar, uzun bir aradan sonra tiyatro ile buluşmanın keyfini yaşadılar.

Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen oyunla stres atan çocukların bir hayli sevinçli oldukları gözlenirken, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiler.