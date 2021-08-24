Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ etkinliği

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, toplumda ‘Çevre temizliği bilincini’ oluşturmak amacıyla öğrencileri ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve temiz bir Tuşba adına ‘Atık Pil’, ‘Atık Kağıt’, ‘Bitkisel Atık Yağ’ toplama projeleri ile ‘Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitim’ semineri gibi çevreci projelere imza atan Tuşba Belediyesi, toplumda çevre temizliği bilincini oluşturmak için belediye personeli, özel öğretim kurs öğrencileri ile birlikte Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaptı. Çitören Mahallesi’nin Van Gölü sahilde bulunan mesire alanına atılan pet şişe, naylon poşet, cam, şişe ve karton toplayan belediye personeli ve öğrenciler, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ettiler.

“Sahil temizliği için elimizden geleni yapıyoruz”

Yaklaşık 2 saat süren mesire alanı ve sahil temizliğinde belediye personeli ile öğrenciler, rastgele çevreye atılan torbalar dolusu çöp topladı. Van Gölü sahil temizliğine önem verdiklerini ve yaz sezonu boyunca her hafta düzenli olarak sahilde çevre temizliği yaptıklarını kaydeden belediye yetkilileri, farkındalık oluşturmak için bugün de özel bir öğretim kursu öğrencileri ile sembolik olarak bir çevre temizliği yaptıklarını kaydettiler. Yetkililer, “Tabii ki sahilimizin temiz olması için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim turizm sezonu başladığından beri her hafta düzenli olarak ekiplerimiz sahilde çevre temizliği yapıyor” dedir.

“Çevre herkesin ortak yaşam alanıdır”

Güzel bir sahili olan yerde güzel işler yapmak istediklerini ve öğrencilerin de bu konuda kendilerine katkıda bulunduklarını anlatan yetkililer, çevrenin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu kaydederek, “Çevrenin yaşanabilir veya yaşanamaz hale gelmesi insan eliyle olmaktadır. Bu açıdan insanlar yaptıkları tüm işlerinde aslında kendi geleceklerini tayin etmektedirler. Sağlıklı bir çevrede yaşam sürdürülebilmesi için toplumun tüm fertlerine düşen görevler vardır. Bunun başında da çevreyi kirletmemek gelmektedir” ifadelerini kullandılar.

Belediye tarafından eldiven, şapka ve çöp poşeti dağıtılan özel öğretim kursu öğrencilerinin topladığı poşetler dolusu çöpler, belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek geri dönüşüm merkezine taşındı. Düzenlenen çevre temizliği etkinliği Tuşba Belediyesi tarafından personel ile öğrencilere verilen öğlen yemeği ile son buldu.