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Tuşba Belediyesinden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ulusal koordinatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliğinin üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

VAN 22.09.2021, 09:24
Tuşba Belediyesinden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ulusal koordinatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliğinin üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Tuşba Belediyesinin, İskele Sahil Bandı 2. Etabı’nda düzenlediği ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliklerine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekinci, Belediye Başkan Yardımcıları Azad Gülengül ve Hasan Handil, birim müdürleri, AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ile vatandaş katıldı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın, belediyelerin ulaşım planlamasını ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini hedeflediğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, etkinliğin bu yıl ‘Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla kutlandığını kaydetti. Van’ın en uzun bisiklet yolunun geçen yıl tamamladıkları İskele Sahil Yolu Projesi’nde yer aldığını dile getiren Başkan Akman, hareketliliği artırmak amacıyla yaptıkları tüm park ve yeşil alan çalışmalarında ise yürüyüş ve bisiklet yolları ile çocuklar için oyun grupları ve büyükler için de fitness aletlerini bıraktıklarını kaydetti. Başkan Akman, “Parklarımızın çeşitli noktalarına bisiklet istasyonları kurarak vatandaşları bisikletlerle buluşturuyoruz. Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincini arttırmak ve bisiklet kullanıma yönelik belli aralıklarla etkinlikler düzenleyerek hareketliliği artırıyoruz” dedi

Büyük ilgi gören ve yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından katılımcılara semaver çayı ikram edildi.

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