Tuşba Belediyesinden ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlediği ve Yazar Merve Gülcemal’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Aile Mektebinde Kadın’ konulu konferans büyük ilgi gördü.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Tuşba Belediye Başkan Vekili Azad Gülengül’ün yanı sıra Tuşba Kaymakamı Furkan Duman’ın eşi Elif Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın eşi Aygül Akman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve Tuşba Belediye Meclis Üyesi Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ile çok sayıda kadın katıldı.

Konferansın açılışında bir konuşma yapan Başkan Vekili Azad Gülengül, programın hazırlama talimatını veren Belediye Başkanı Salih Akman’ın ani gelişen bir il dışı toplantısı nedeniyle çok istemesine rağmen katlamadığını belirterek, “Hepinize selamları vardı. Bu özel gününüz tebrik ediyordu” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu anlatan Gülengül, “İşte bugün bu sorumluluğu yeniden hatırlama vaktidir” ifadelerini kullandı.

“Hayatın ağır yükünü taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgi sığdıran kahraman kadınlar” diye salonda bulunan kalabalığa seslenen Gülengül, “Biliyoruz ki, kadın toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, ne acıdır ki günümüzde ‘Kadın ve şiddet’ kelimeleri birlikte kullanılıyor. Ülkemizde özellikle son dönemlerde ‘Kadına şiddet, insanlığa ihanettir’ prensibi ile hayata geçiren güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Hükümetimizin öncü çalışmaları ile kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele gerçekleştirmektedir. Kadın istihdamının önündeki engeller kaldırılmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

Kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve Tuşba Belediye Meclis Üyesi Havva Duran ise kadınlarla bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Duran, “Hayatın kaynağı, rahmetin, şefkatin ve nezaketin sembolü olan başta şehitlerimizin anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Yazar Merve Gülcemal’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Aile Mektebinde Kadın’ konulu konferansa geçildi. Kadınlar tarafından büyük ilgi gösterilen konferansın sonunda; Tuşba Kaymakamı Furkan Duman’ın eşi Elif Duman, Yazar Gülcemal’a çiçek verirken, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın eşi Aygül Akman ise üzerinde Zeve Şehitliği’nin resmi bulunan tabak şeklindeki plaketi hediye ederek hem ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar hem de verdiği konferanstan dolayı teşekkür ettiler. Ayrıca Tuşba Belediyesi personelleri tarafından kadınlara çeşitli hediyeler verildi.