Tuşba Belediyesinden ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Yamaç Paraşütü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Sportif Havacılık Kulübü ile ortaklaşa yamaç paraşütü ve Van Gölü sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Van şehir merkezinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ayanıs Mahallesi’nin kuzeybatısındaki tepenin üzerine kurulan Ayanıs Kalesi’nde startı verilen etkinliğe Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, birim müdürleri ile Van Sportif Havacılık Kulübü üyeleri katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen yamaç paraşütüne katılan Van Sportif Havacılık Kulübü sporcuları, gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdılar. Van Gölü’ne hakim bir konumda bulunan Ayanıs Kalesi’nden havalanan paraşüt sporcuları, bir müddet gökyüzünde süzüldükten sonra sahile iniş yaptılar.

Başarılı bir şekilde Van Gölü sahiline iniş yapan gençler, daha sonra Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin gittiği sahilde çöp topladılar. Van Gölü sahiline atılan çöpleri katılımcılarla toplayan Başkan Akman, bu tür etkinlikleri artırarak Tuşba ilçesinin turizm potansiyelini ortaya çıkararak tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Akman, “Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tuşbamız, coğrafyası ve iklimi ile yeni bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Tuşba ilçemiz, hem yamaç paraşütü hem de deniz turizmi için gerekli olan uzun kıyıları, temiz deniz suyu, mavi bayraklı plajı, uygun kumsalları, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında uygun iklim koşullarına da sahip olması nedeniyle turizm alanında büyük bir gelişme göstermektedir” dedi.