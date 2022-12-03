Tuşba Belediyesi’nden, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla özel durumlu öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Tuşba Belediyesi Tuşba Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte düzenlediği etkinlik Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Öğrencilerin; şiirler okuduğu, koru halinde şarkılar söylediği ve müzik eşliğinde oyunlar oynadığı etkinlikte duyduğu mutluluğu dile getiren Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, engellilere yönelik düzenlenen etkinlikten dolayı belediye çalışanları ile okul yöneticilerine teşekkür etti. Bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 3 Aralık tarihinin engelliler günü olarak kutlanmasının toplumda bir farkındalık oluşturmak ve engellilerin sorunlarına dikkat çekmek adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Belediye olarak engellilerin ev dışında daha fazla zaman geçirmeleri adına imkanlar dahilinde ellerinden gelen tüm imkanları sunduklarını vurgulayan Başkan Akman, “Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimize onlarca akülü ve tekerlekli sandalye dağıttık. Bir vatandaşımızın rahat bir şekilde dışarıya çıkması için evine engelli asansörü yaptık. Bazı engelli kardeşlerimizin evlerinin önüne salıncak kurduk. Asfalt ve parke kilit taşı yaptığımız mahallelerimizde özel durumlu kardeşlerimizin rahat bir şekilde dışarı çıkmalarını sağlamak adına kendilerine bir pozitif ayrımcılık yaparak kapılarının önüne kadar bu hizmetimizi götürüyoruz” dedi.

Engellilere imkan verildiği takdirde topluma en az diğer vatandaşlar kadar yararlı olabileceğini kaydeden Başkan Akman, bunun da en güzel örneğinin Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımız bizlere hiçbir şeyin kendilerine engel olmadığını en güzel şekilde gösterdiler” ifadelerini kullandı.

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ ile ilgili yapılan etkinliklerden dolayı oluşan hassasiyetin engellilerin hayatına olumlu yönde yansıması dileğinde bulunan Tuşba Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Recep İpek, “Bu günün tüm engellilerin hayatında kolaylaştırıcı çalışmaların yapıldığı günün başlangıcı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Akman ile beraberinde bulunan İlçe Kaymakamı Duman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu, etkinliğe katılan Tuşba Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine de çeşitli hediyeler verdiler.

Etkinliğe; Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, okul müdürü Recep İpek ile öğrenciler katıldı.