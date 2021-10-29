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Tuşba Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Van’ın Tuşba Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği bir programla öğrencileri tiyatro ile buluşturdu.

VAN 29.10.2021, 10:54
Tuşba Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Van’ın Tuşba Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği bir programla öğrencileri tiyatro ile buluşturdu.

Eğitimci olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tuşba Belediyesi, Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri nedeniyle tiyatroyu çocukların ayağına götürdü. Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen etkinlik öncesi kendilerine balon ve Türk bayrağı dağıtılan öğrenciler, daha sonra ‘Hacivat-Karagöz’ ile ‘Keloğlan’ ve ‘Nasrettin Hoca’ oyunlarını izledi. Güzel bir gün geçiren öğrencilerin birçoğu ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Burada bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, okulların açılmasıyla birlikte Tuşba Belediyesi olarak öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkiliklere kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Başkan Akman, “Geleceğimiz olan sizlerin her şeyin en iyisine layık olduğunun bilinciyle her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladığımız bugünde de eğlenmeniz, yaşıtlarınızla mutlu zaman geçirmeniz için arkadaşlarımız bu tiyatro etkinliğini hazırlamışlar” dedi.

Çocuklarla birlikte tiyatro oyunu izleyip, Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içinde kutlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye görevlileri ise öğrencilere ikramlarda bulundular.

Etkinliğe katılan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Bakır Bedevioğlu ile okul idarecileri ve öğretmenler ise öğrencileri sanatla buluşturan Tuşba Belediyesine ve Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiler.

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