Tuşba Belediyesinden 13 mahalleye 160 bin metrekare kilit parke taşı

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerdeki cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak için bu iş sezonunda 13 mahallede 160 bin metrekare kilit parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

‘Merkez mahallelerde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Tuşba Belediyesi, geçen yıl 22 kırsal mahallede 202 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yaparak cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmuştu. Kırsal mahallelerde oturan vatandaşları tozdan ve çamurdan arındırılmış düzenli bir kentte yaşamalarını hedefleyen Tuşba Belediyesi; merkez Bardakçı Mahallesi ile kırsalda bulunan Çobanoğlu, Gölyazı, Çolpan, Dibekdüzü, Pirgarip, Yeşilsu, Kolsatan, Dilimli, Gülsünler, Yaylıyaka, Gedikbulak ve Esenpınar mahalleleri olmak üzere 13 mahallede 160 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yaptı.

“Yol sorunu bitmiş bir tuşba hayali ile yola çıktık”

Yol sorununu tamamıyla bitmiş bir Tuşba hayali ile çıktıkları bu hizmet yolculuğunda 2021 yılında kırsal mahalleleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için başlattıkları kilit parke taşı yol çalışması seferberliğini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin her noktasında oturan vatandaşların daha modern bir kentte yaşamalarını sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

“Hayal ettiğimiz Tuşba hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz”

Bundan sonra da kilit parke taşı çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Akman, “Göreve geldiğimiz günden bu yana imkanlarımız dahilinde gerek merkez mahallelerde gerekse kırsal mahallelerde önemli çalışmalara imza attık. Özellikle mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim yerlerimizde eksiklerin tamamlanması için büyük çaba sarf ediyoruz. Kilit parke olmayan 6 mahallemiz kaldı. Onları da inşallah 2023 yılında yaparak bitirmeyi planlıyoruz. İlçe halkımızla el ele vererek daha güzel ve yaşanabilir bir Tuşba hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çünkü biz daima halkımızın yanında olup eksiklerini göz ardı etmiyoruz” dedi.