Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olayı yiyecek bulmaktan zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Dün sabah saatlerinden itibaren devam eden ve hayatın her alanında beraberinde belli zorlukları da getiren soğuk hava ve kar yağışı, insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Tuşba Belediye ekipleri de yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara yem bıraktı. Özellikle martı ve karga gibi kanatlı hayvanların doğal ortamlarından uzaklaşmaması için Sıhke Göleti ve çevresine yem bırakan belediye ekipleri, hayvanların aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davrandıklarını ifade ettiler.

Tuşba Belediyesi olarak hayvanları korumayı bir görev bildiklerini dile getiren ekipler, “Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının soğuklardan daha fazla etkilenmemesi ve ağır kış şartlarında kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla kuşların ağırlıklı olarak yaşadığı Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktık” dediler.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu ve yüzeyinin büyük bölümünün buzla kaplı olduğu Sıhke Göleti ve çevresine yem bırakan belediye ekipleri, “Havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle ister istemez yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bizler de Belediye Başkanımız Salih Akman’ın direktifleri doğrultusunda düzenli olarak yaban hayvanlarının yaşam alanları olan bölgelere bol miktarda yem bırakıyoruz” şeklinde konuştular.