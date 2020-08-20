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Tuşba Belediyesi tavanı çökmek üzere olan evde inceleme yaptı
VAN’IN MERKEZ TUŞBA BELEDİYESİ, İLÇEYE BAĞLI AKKÖPRÜ MAHALLESİNDE 2’Sİ ENGELLİ 10 NÜFUSLU BATUR AİLESİNİN İKAMET ETTİĞİ EVDE İNCELEME BAŞLATTI.
VAN 20.08.2020, 13:56
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Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesinde 2’si engelli 10 nüfuslu Batur ailesinin ikamet ettiği evde inceleme başlattı.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Kayalık Sokak’ta ikamet eden Batur ailesinin yaşadığı evin tavanında bulunan ahşap kirişleme görevi gören kavak ağaçların bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla bölgeye giden ekipler, evin bulunduğu alanda tespitte bulundu. Gerekli incelemeleri yapan ekipler, Batur ailesinin ikamet ettiği evin arazisinin hazine arazisi olduğunu ve bunun da belediye ile bir ilgisinin olmadığını tespit etti.
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