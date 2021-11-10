Tuşba Belediyesi semt sahalarının açılışını yapıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde yaptırdığı sentetik çim sahalarını gençlerin hizmetine sunuyor.

Tuşba Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın sağladığı destek ile Şemsibey, Kasımoğlu, Pirgarip, Hıdır, Güveçli ve Bardakçı mahallelerinde yaptırdığı sentetik çim sahalarını gençlerin hizmetine sunuyor. Yapımı tamamlanan Hıdır Mahallesi Semt Sahası’nın açılışına Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Burada semt sahasının mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akman, Tuşba’nın genç nüfus bakımından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Daha önce toprak zeminde top oynayan gençlerimiz, yapılan bu saha ile hem daha temiz ve güvenli bir ortamda top oynayacak hem de bir nebze de olsa günümüzün hastalığı olan telefon, televizyon gibi teknoloji araçlardan uzaklaşmış olacaklar. Sahanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış programı Tuşba Belediyesi takımı ile Hıdır Mahallesi takımı arasında yapılan gösteri maçı ile sona erdi.