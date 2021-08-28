Tuşba Belediyesi okul bahçelerini tazyikli su ile yıkıyor

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve nezih bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri için 8 merkez mahallede bulunan okulların bahçesini tazyikli su ile yıkıyor.

Tuşba Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldan beri çoğunlukla kapalı olan okulların 6 Eylül’de eğitim-öğretime açılacak olması nedeniyle okul bahçelerinde oluşan toz, toprak tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmelerini ve oyun oynamalarını sağlamak amacıyla 8 merkez mahallede bulunan tüm okulların bahçelerini yıkama talimatı veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte okulları gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına temiz bir ortamda başlaması için okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattıklarını ifade Başkan Akman, temizlik çalışmasının 8 merkez mahalledeki tüm okullarda devam edeceğini söyledi. Eğitimci olduğu için her fırsatta eğitime, dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklara belediyenin imkanları dahilinde destek veren Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak eğitime önem gösteriyoruz. Okullarımız açılmadan önce bahçe temizliğini yapıyoruz. Eğitim yuvalarımızın düzgün ve temiz olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat bir eğitim almaları için belediye olarak bizlere düşen görevlerimizi mesai saati gözetmeksizin yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.