Tuşba Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Öğrencileri Sinema ile Buluşturuyoruz’ etkinliği çerçevesinde sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

Büyük bölümü henüz sinemaya gitme imkanı bulamayan Abdülhamit Han İlkokulunda okuyan öğrenciler, Tuşba Belediyesi personelleri tarafından araçlarla okullarından öğretmenleri nezaretinde alınarak Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde bulunan konferans salonuna getirildi. Burada meyve suyu ve mısır ikram edilen öğrenciler, film seyretmenin keyfini yaşadı.

Amaçları, öğrencileri genç yaşta kültür ve sanat ile tanıştırmak olduğunu kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Bu çerçevede ‘Öğrencileri Sinema ile Buluşturuyoruz’ projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Akman, “Bu proje bünyesinde bugün de Abdülhamit Han İlkokulunda eğitim gören öğrencilerimizi sinema ile buluşturduk. Çocuklarımız sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadılar” ifadelerini kullandı.

İlk defa sinemayla buluşan öğrenciler, kendileri için hazırlanan bu özel günü hayatları boyunca hep hatırlayacaklarını ifade ettiler. Kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Akman ve ekibine teşekkür eden öğrenciler, tekrar belediye görevlileri tarafından aynı şekilde araçlara bindirilerek okullarına bırakıldı.