Tuşba Belediyesi çocukları müze ile buluşturdu

Van’ın Tuşba Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarını hızla sürdürerek, ilçede ikamet eden çocukları ilk kez müze ile buluşturdu.

Tuşba Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören farklı yaş gruplarından oluşan çocukları müzeye götürdü. Öğretmenleri eşliğinde Van Kalesi yanın bulunan Van Müzesi’ne giden çocuklar, müzede bulunun eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldılar. İlk kez müze ile buluşan çocuklar, müzede bulunan eserleri dikkatlice inceleyerek adeta geçmişe kısa bir yolculuk yaptılar.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla düzenlenen kültürel gezi, öğretmen ve öğrencileri memnun ederken, Başkan Akman da bu tür etkinliklerin devam edeceği sözünü verdi. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçede gençleri ve çocukları sosyal belediyecilik hizmetleri ile de tanıştırdıklarını ifade eden Başkan Akman, “Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Her fırsatta onları okul dışındaki farklı alanlara taşıma ve etkinliklerle buluşturma çabası veriyoruz. Bu kapsamda da hiç müze ile buluşmayan çocuklarımızı müzeye götürüp gezdirdik. İlçedeki çocuklarımızı farklı zamanlarda bu şekildeki etkinliklere dahil etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Geziye katılan öğretmen ve öğrenciler de, etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşarken, onlara bu imkanı sağlayan Tuşba Belediyesine ve Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiler.