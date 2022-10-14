Tuşba Belediye Meclisi, 2023 yılı mali bütçe ve performans programını onayladı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Meclisi, ‘2023 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programını’ görüşerek karara bağladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında toplanan Tuşba Belediyesi Meclisi, yapılan yoklamanın ardında bütçe görüşmelerine geçildi. İlçenin vizyonuna uygun olarak üst yapıdan temizliğe, spordan eğitime gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 324 milyon 168 bin 600 TL olan ‘2023 Yılı Tahmini Bütçesi’ ile ‘2023 Yılı Performans Programı’ meclis üyelerin oyuna sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardında bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2023 yılı mali bütçe ile performans programının Tuşba’ya ve Tuşbalılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla hareket ederek Tuşba ve Tuşbalılara hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Akman, yatırım ağırlıklı denk bir bütçe hazırladıklarını söyledi. 2023 yılında da hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Akman, “2023 yılında Tuşba ilçemize en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız. İlçemizin kalkınması, ekonomik gelişiminin sağlanması ve gelirlerinin artırılması için çalışmalarımız sürecek. Belediye Meclisince kabul edilen mali bütçe ve performans programının Tuşbamıza ve Tuşbalılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tuşba Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen 2023 yılı mali bütçesi, Kasım Ayı Olağan toplantısında görüşülmek üzere Van Büyükşehir Belediyesi gönderilecek.