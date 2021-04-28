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Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın çocuk sevgisi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

VAN 28.04.2021, 12:42
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Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın çocuk sevgisi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara duyduğu sevgi ile bilinen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta onlarla bir araya gelmeye gayret gösteriyor. Ülkenin geleceği olan çocukların üzerine adeta titreyen Başkan Akman, beraberinde bulunan eşi Aygül Akman ile birlikte, yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde çıkamayan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Eşi Aygül Akman ile birlikte gün boyu mahalleleri ziyaret eden Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak düzenledikleri birçok etkinlik ile çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirtti. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı evlerinde fazla çıkamayan çocukların bir nebze de olsa moral ve motivasyonlarını arttırmak için ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Akman, “Bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde ziyaret ettik ve ‘Çam sakızı, çoban armağanı’ hediyeler verdik. Burada önemli olan çocuklarımızı motive etmek, bu zorlu süreçte onların yanında olduğumuzu göstermektir. Bu manada ailelerimize misafir olduk” dedi.
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