Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, prestij proje çalışmaları kapsamında Türkoğlu Sokak’ta yenilemeye çalışması başlattı.

İpekyolu Belediyesinin kent genelinde başlattığı cadde ve sokak yenileme faaliyeti kapsamında Türkoğlu Sokak’ta da çalışma başlattı. Belediyenin, ‘Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz’ hedefli projeleri arasında yer alan Türkoğlu Sokak, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapısıyla modern bir görünüme kavuşacak. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan öncülüğünde kent genelinde başlatılan değişim ve dönüşüm seferberliği bu kez, Türkoğlu Sokak ile devam edecek. Kentin en büyük ve merkezi ilçesi olan İpekyolu’nda sorunların birer birer çözülmeye başlandığını belirten Başkan Vekili Aslan, “Büyükşehire yakışır, modern cadde ve sokak yapım çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızı tüm altyapı kuruluşları ile ortak bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Altyapı kuruluşları çalışmalarını tamamladıktan sonra belediye olarak planladığımız şekilde sokağımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın çalışmalar sürecinde sabırlı olmalarını bekliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Sokakta drenaj, elektrik, su, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapı çalışmaları sonrası dekoratif aydınlatmalar, kaldırım ve zemin yenileme, ihtiyaca göre mimari fonksiyonlar, yaya kaldırımları, peyzaj uygulaması, cephe giydirme, konsept tasarım aydınlatma elemanları ve tek tip tabela gibi pek çok yeni tasarımın yer alacağı belirtildi.