Türk Kızılay’ından 75 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde Türk Kızılayı Muradiye Şubesi tarafından engelli 75 yaşındaki Zümtere Cisan’a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tuşba ilçesine bağlı Kelle Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Zümtere Cisan’a, Kızılay tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. 75 yaşındaki Ubeydullah Cidan isimli vatandaş eşinin tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay’a iletti. Başkan Yay, duruma kayıtsız kalmayıp harekete geçerek talep edilen sandalyeyi bağışçılarından temin edip yaşlı çifte hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi Temsilcisi Selçuk Yay, Türk Kızılayı Muradiye Şubesi olarak Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Kelle Mahallesindeyiz. 75 yaşındaki Ubeydullah Cidan isimli yaşlı bir amcamız eşinin tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu bize beyan etti. Telefonla görüştüğümüzde Zümrete teyzemizin durumu bizi derin yaraladı. Biz de bir tekerlekli sandalye tahsis edip şimdi Zümrete teyzemizin evine misafir olduk, sevincine ortak olacağız. Tüm bağışçılarımızdan Cenab-ı Allah razı olsun. Türk Kızılayı olarak Zümrete teyze ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi getirdik hayır dualarını aldık. Yaşlılarımıza sahip çıkmak lazım. Biz onların hizmetkarıyız. Rabbim bizim başımızdan eksik etmesin. Buradan bize destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz Allah onlardan razı olsun. Zümtere teyzemizin ve Ubeydullah amcamızın sevincine ortak olduk dualarına nail olduk onların duaları bizlere yeter. Allah hepinizden razı olsun” dedi.