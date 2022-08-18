TÜGVA’nın ‘Doğa Kampı’na yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği, onlarca farklı sportif faaliyetinin yer aldığı "TÜGVA Doğa Kampı"nda, binlerce öğrenci kamp deneyimi yaşayacak.

Açıklamalarda bulunan TÜGVA İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, Van Gölü’nün kıyısındaki Edremit Fidanlık Tabiat Parkı’nda düzenlenecek kampa, Van’dan binlerce lise öğrencisinin başvurduğunu söyledi. Başkan Deniz, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olacağını belirtti. Deniz, "Aileden ayrı kalınarak, sorumluluk alınması, özgüven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştirecekler. Kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Gençlerin öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, öğrenciler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştirmektedir. Kampta öğrenciler; kampçılık, havalı tüfek, ayak tenisi, haberleşme-telsiz, paintball, mangala, satranç, yüzme, plaj voleybolu, plaj futbolu ve deniz bisikleti gibi aktivitelerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de edinecek" dedi.

Deniz, kampın 19 Ağustos’ta başlayarak 11 Eylül’e kadar süreceğini ve üçer günlük 9 dönem halinde gerçekleşeceğini belirterek, “Her dönemde 100 kadar öğrencinin bulunduğu kampta, öğrencilerin 25 kişilik obalar halinde gün içerisinde düzenli olarak aktivite programlarını yapacaklar. Her obaya spor hocası, bir vakıf sorumlusu ve dini eğitim veren bir hoca olmak üzere toplam 3 sorumlu eşlik etmektedir. Tümüyle ücretsiz olan TÜGVA Doğa Kampı’nın başlangıcı 19 Ağustos Cuma günü olacak” ifadelerini kullandı.