Toplu taşıma şoförünün pişkin sözleri tepki çekti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı izleyen yolculara seslenen toplu taşıma aracı şoförünün “Gelin Maraş Caddesi’nde de intihar var, izlersiniz” sözleri tepki çekti.

Van’ın Edremit ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide saat 13.00 sıralarında çıkan genç intihar etmek istedi. Toplu taşıma durağındaki bazı yolcular genci ikna etmeye çalışırken, bazıları ise intihar girişimini izledi. Olay sırasında yolcuların aracına binmesini isteyen toplu taşıma aracının şoförü, “Gelin Maraş Caddesi’nde de intihar var, izlersiniz” dedi. Bunun üzerine bir kadın, “Beyefendi insanların hayatı bu kadar ucuz mu, niye dalga geçiyorsunuz” şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyaya yansıyan şoför ve yolcunun diyaloğu, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan, üst geçide çıkan genç ise ikna edilerek indirildi.