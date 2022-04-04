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TİMBİR Van İl Temsilciliği Gazeteci Rıdvan Can’a verildi

Türkiye’nin dijital medya alanındaki en büyük oluşumu Türkiye İnternet Medyası Birliği (TİMBİR) Van İl Temsilciliğini Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can’a verdi.

VAN 04.04.2022, 11:10
TİMBİR Van İl Temsilciliği Gazeteci Rıdvan Can’a verildi

Türkiye’nin dijital medya alanındaki en büyük oluşumu Türkiye İnternet Medyası Birliği (TİMBİR) Van İl Temsilciliğini Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can’a verdi.

Ankara’da 81 ilden temsilcilerin katılımıyla resmen kurulan Türk İnternet Medya Birliği, Süleyman Basa’nın başkanlığında geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Türk İnternet Medya Birliği kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici ise kuruculara yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında sunum yaptı.

Medya ve Bilişim Genel Başkanı ve Türk İnternet Medya Kurucusu Dr. Süleyman Basa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iklim zirvesinin önemine değinirken, TİMBİR’in bu tür projelere her zaman destek vereceğini vurguladı. Ekonomi ve İklim Zirvesi’nin dünyada ilk kez Ankara’da yapıldığının altını çizen Basa, “Bu çok önemli bir zirve. Önümüzdeki dönem, çocuklarımıza bırakacağımız dünya mirası çok da iyi gözükmüyor. Ben buna iklim pandemisi diyorum. Bir pandemi yaşadık ve o pandemi nedeniyle de tüm dünya etkilendi. Önümüzde yaşayacağımız iklim krizinden de tüm dünya etkilenecek. O nedenle iklim pandemisine hazır olmalıyız. Burada yapılan farkındalık çalışması. Bütün bileşenlerle beraber bunu organize ettik. Odalar, borsalar, üniversiteler, ortaokullar olmak üzere 30’a yakın üniversite katılıyor. Niye ortaokullar var? Çünkü onlar hayal edecek, hayallerini buraya gelen kurumlar görecek ve belki hayata geçirecekler. Üniversiteler bilimsel açıdan iklim krizini tartışacaklar. Teknokentler onlar hazırladıkları teknolojik ürünleri sergiliyorlar. Kurumlar var, ekoloji ile ilgili neler yaptıklarını anlatıp, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bunun yanında defileler, sanat gösterileri, konserler var. Aslında biz burayı planlarken iklimi sadece üniversitelerin bilimsel olarak konuşulduğu bir yapı değil, her tarafın içerisinde olduğu iklim krizinin etkilediği ve etkileyeceği esnafın da, sanayicisinin de olduğu, turizmin de konuşulduğu bir konsept hazırlandı. Bunun da ne kadar ilgi gördüğünü hep birlikte gördük” dedi.

"Medya fark ederse toplum da fark eder"

Yapılan çalışmaların insanlara aktarılması konusunda medyanın önemine dikkat çeken Dr. Süleyman Basa “Bütün bu yapılanları ne kadar konuşursak konuşalım, bunu medya olarak dışarıda yansıtamazsak burada kalır. O yüzden medya çok önemli diyoruz. ‘Medya fark ederse toplum da fark eder’ sloganını ortaya çıkardık. ATO Başkanımız ve başkan yardımcımız “ Türkiye’deki internet medyasını Ankara’ya getirelim” dedi ve bu sayede de 81 ilden ve 5 ülkeden medya mensubu geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. ATO Başkanımıza ve başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizi ve bizim gücümüzü anladılar” ifadelerini kullandı.

"İnternet medyası güçlenmeye devam ediyor"

İnternet medyasının her geçen gün güçlendiğini ancak liyakatli medyanın vasatın altında ezilmemesi gerektiğini belirten Basa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnternet medyası güçlenmeye devam ediyor ve güçlenmesi de lazım. Yazı ve matbaadan sonra internet en önemli buluşlardan biri. Medya da artık değişiyor. Eskiden matbaalar, gazeteler vardı. Devam ediyorlar ama artık hiçbir gazete internet sitesi ve sosyal medya olmadan devam edemiyor. Biz de işin bu alanındayız. Gazeteleri de internet haberciliğini de güçlendirmemiz lazım. Onların hayatını devam ettirebilmesinin yolu da internet haberciliğinden geçiyor. Çünkü ne yaparsak yapalım insanlar artık bu mecrada. NFT’lerin metaverse’nin konuşulduğu yerde eskileri konuşamayız. Önce kendimize bakmamız, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor Vasatın altında, liyakatlinin ezilmesini engellememiz lazım. Siz yatırım yapmışsınız, şirket kurmuşsunuz, adam çalıştırıyorsunuz ama 500 TL’ye bin TL’ye internet sitesi kuran da aynı belediye başkanının karşısına çıkıyor, haberciyim diyor. İşte bunu nasıl engelleyeceğiz diye konuşuyoruz. Bizim ana amacımız internet medyasının hakkını hukukunu savunmaktır.”

"Van’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Van’ı Ankara’da yapılan Eko İklim Zirvesinde temsil eden ve kurucuları arasında yer alan Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can ise TİMBİR kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamasında, dijital gazetecilik adına önemli bir adım atıldığını ifade ederek, Türkiye’nin 81 ilinden kurucuların bulunduğu bu oluşumda, Van’ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Türkiye’nin en büyük dijital medya platformu olan TİMBİR çatısı altında yapılacak çalışmaların ileriye dönük olacağını ifade eden Can, “Van’ın dijital habercilik alanında da marka olması en önemli hedefimizdir” diye konuştu.

Eko İklim Zirvesi, katılımcılara plaketlerinin takdim edilmesi ile sona ererken, TİMBİR Van İl Temsilciliğine seçilen Gazeteci Rıdvan Can’a plaketini TİMBİR İstanbul Kurucusu Adil Koçak tarafından takdim edildi.

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