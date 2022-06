The Conforium Van Hotel gelen her misafirlerini en üst düzeyde ağırlıyor

Van’da kısa süre önce hizmete başlayan 5 yıldızlı The Conforium Van Hotel, kaliteli hizmetiyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor.

2022 yılının ilk altı ayını değerlendiren The Conforium Van Hotel Genel Müdürü Emre Ekinci, pandemi sürecinde hizmete başladıklarını ifade ederek, zor bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Pandemiden sonra kaliteli hizmet anlayışı ile The Conforium Van Hotel ailesi olarak misafirperverliğin sanata dönüştürüldüğünü aktaran Ekinci, “Bizler yenilikçi gücü ve yenilenen konseptimizle misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bunun içindir ki ilk altı ayın sonunda yüzde 80 oranında bir artışımız söz konusu. Çünkü kaliteli hizmetimizden kaynaklı Van’a gelen misafirlerin ilk tercihi The Conforium Van Hotel oluyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerinin altını çizen Ekinci, “Bizler aynı zamanda ilimizin tanıtımı noktasında da gereken tüm çabayı sarf ediyoruz. Şu anda bize gelen Irak, İngiltere, İran, Rusya, Ukrayna, Mısır, Arabistan, Almanya, Fransa, İsrail, Japonya ve Çin olmak üzere kısacası Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupalı misafirlerimize ilimizin güzelliklerini de anlatarak hizmet veriyoruz. İlimizi keşfetmeye gelen tüm yerli misafirleri de en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Ben bu anlamda özverili çalışmalarından ve misafir memnuniyeti sağlayan tüm personelimi tebrik ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.