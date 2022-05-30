The Conforium Hotel Van CHP’li belediye başkanlarını ağırladı

Van’da, The Conforium Hotel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanlarını ağırladı.

Geçtiğimiz hafta sonu ’Belediye Başkanları Çalıştayı’ için Van’a gelen CHP’li 21 belediye başkanını otelde ağırladıklarını ifade eden The Conforium Hotel Van Genel Müdürü Emre Ekinci, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere 21 belediye başkanımızı otelimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Gerek konaklama noktasında gerekse hizmet noktasında kalite ve konforumuzu takdir eden Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile il ve ilçe belediye başkanları, otelimizin anı defterine memnuniyetlerini yazmışlardır. Ayrıca belediye başkanlarımız genel toplantıları sonrası boş vakitlerini otelimizin bünyesinde bulunan Starbucks WPS lezzetlerini tadarak geçirmişlerdir. Bizlerde Conforium otel olarak kendilerini ilimizde görmekten ve otelimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.