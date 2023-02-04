TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Adıyaman Spor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 23. haftasında evinde konuk ettiği Adıyaman Spor FK’yi 89. dakikada Umut Sözen’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Vanspor FK sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 43’e çıkartarak averajla 4. sıraya yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Serdar Osman Akarsu xx, Kerem Kalkan xx

Bitexen Van Spor FK: Haydar Yılmaz xxx, Miraç Acer xx, Furkan Sakı xx, Uğur Adem Gezer xx, Erkul Küçük xx, Barış Sağır xx, Emre Oymak xx (Emrah Tacir xx dk. 60), Muhammed Ali Doğan xx (Onur Güler x dk. 46), Hasan Bilal x (Umut Sözen xxx dk. 75), Sabit Hakan Yılmaz x (Şerif Doğan x dk. 90+3), Tayyib Kanarya xx (Nuri Terliksiz dk. 90+3)

Teknik direktör: Ümit Bozkurt

Adıyaman Spor FK: Melih Ağa xx, Kerem Hakan Vapurluoğlu xx (Alihan Bel x dk. 90+3), Atakan Ekiz xx, Yiğit Demir x, Burak Gürler x, Haydar Deniz x, Salim İyik x, Göktan Işılak x, Fırat Ergün x, Nezir Özer x (Nihat Koç x dk. 75), Vedat Yeşilkaya x (Emrah Çalışkan x dk. 23)

Teknik direktör: Osman Bozkurt

Gol: Umut Sözen (dk.89) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Burak Güler (90+7) (Adıyaman Spor FK)

Sarı kartlar: Emrah Tacir, Sabit Hakan Yılmaz, Uğur Adem Gezer, Umut Sözen, Onurcan Güler (Vanspor FK), Burak Güler (45+1), Atakan Ekiz (Adıyaman Spor FK)